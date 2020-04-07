Герус не чув, щоб хтось пропонував іншого керівника Нафтогазу крім Коболєва

Рішення про продовження контракту голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва ухвалювалося виходячи з позиції наглядової ради компанії та оцінки діяльності компанії урядом.

Про це в ефірі "Свободи слова" сказав голова парламентського комітету енергетики та ЖКП Андрій Герус, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Чому уряд залишив цього керівника? Треба розуміти ситуацію, що це велика компанія, нею не всі можуть так просто керувати. Є певна позиція наглядової ради і певна оцінка дій компанії зі сторони уряду. Уряд прийняв рішення продовжити контракт цьому керівнику. Якщо є інші кандидати, їх можна подавати на уряд. Я не знаю, щоб інші кандидати були подані", - сказав Герус.

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Герус підкреслив, що перед продовженням контракту Коболєва Нафтогаз пройшов аудит.

"Компанія повністю підконтрольна уряду. Уряд може користуватися аудиторською перевіркою, яка проводиться компанією з "великої четвірки" або будь-яким іншим способом перевіряти цю компанію", - додав Герус.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів продовжив контракт голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на чотири роки — з 23 березня 2020 до 22 березня 2024 року.