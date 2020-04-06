Зеленський: Молимося за здоров'я Бориса Джонсона

Президент Володимир Зеленський побажав Прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону перемогти хворобу та запевнив, що молиться за його здоров'я.

Про це глава Української держави написав у Twitter.

"Разом з усіма британцями бажаємо Борису Джонсону боротися і перемогти, ми молимося за його здоров'я", - зазначив Зеленський.

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Раніше ЗМІ повідомили, що Прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона поклали до відділення інтенсивної терапії через коронавірус.

За повідомленнями, стан здоров'я прем'єра погіршився в останні години, після чого лікарі вирішили перемістити його ближче до апаратів штучного дихання.