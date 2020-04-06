У Британії істотно скоротилася кількість померлих від коронавірусу за добу

За останню добу у Великій Британії від коронавірусу загинуло майже на 200 осіб менше, ніж днем ​​раніше.

Про це свідчать дані Worldоmeter.

Станом на вечір 6 квітня у Британії зафіксовано 439 нових смертей від коронавірусу. Водночас, 5 квітня цей показник був 621, а 4 квітня - 708.

Загальна кількість підтверджених випадків COVID у країні зросла до 51 608, з них 3 802 були виявлені сьогодні. 135 осіб одужали.

У світі кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом становить 1 297 846, з них 71 282 - летальні, 272 819 осіб одужали.

Фото: AA