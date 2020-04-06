Першим у Раді зібрався онлайн комітет із соцполітики

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів провів перше засідання у режимі відеоконференції.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату ВР.

«Відповідно до змін, внесених до закону «Про комітети Верховної Ради України» 30 березня 2020 року, на період карантину для здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID – 19), парламентські комітети здійснюють свою роботу у формі засідань, які можуть проводитися у режимі відеоконференції з можливою одночасною трансляцією на офіційному веб-сайті Верховної Ради України. 6 квітня цього року Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів провів перше серед усіх 23 парламентських комітетів засідання у режимі відеоконференції», – йдеться у повідомленні.

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У засіданні взяли участь вісім членів Комітету (із дев’яти), а також народні депутати, співавтори законопроєктів, які розглядалися комітетом. Серед іншого, члени комітету в режимі віддаленої роботи з використанням програмних засобів для проведення відеоконференції Microsoft Teams розглянули низку питань, зокрема, про підготовку до першого читання проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо кваліфікації, як фактору адаптації та мобільності українця №2481.

Окрім того, за результатами розгляду Комітет підтримав законопроєкти про економічний паспорт українця №2754; про внесення змін до розділу VIІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо реструктуризації заборгованості із сплати платежів з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування №2724; про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо ефективності використання коштів соціального страхування №2744; про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо надання пільг на санітарно-курортне лікування без урахування сукупного доходу сім'ї) №2593.

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Засідання комітету в режимі відеоконференції проводилося з використанням попередньо налаштованого на службових планшетах народних депутатів України програмного забезпечення Microsoft Teams. Народні депутати України були завчасно інформовані про засідання комітету в режимі відеоконференції, на їхні службові поштові скриньки було надіслано посилання для участі у відеоконференції, після чого кожен народний депутат підтвердив наявність/відсутність технічної можливості та свою згоду брати участь у відеоконференції.

Секретаріатом Комітету (за методичною допомогою Управління комп’ютеризованих систем) було створено кабінет наради, приєднано учасників до host-акаунту сеансів відеоконференцій, надіслано учасникам засідання посилання для участі у відеоконференції.

Засідання в режимі відеоконференції проходило з одночасною онлайн трансляцією на сайті Комітету.

Цього ж дня відбулося тестове засідання в режимі відеоконференції Комітету з питань освіти, науки та інновацій.

На 7 квітня заплановано проведення засідання трьох комітетів у режимі відеоконференції з використанням засобів системи відеоконференцзв’язку ZOOM.