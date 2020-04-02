Україна і Японія розвиватимуть взаємодію з протидії гібридним загрозам та кібератакам

Україна і Японія зацікавлені у розвитку співпраці у сфері кібербезпеки та продовженні безпекового діалогу з протидії гібридним загрозам та кібератакам.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з послом Японії в Україні Такаші Кураі у рамках «Тижня Азії».

«Співрозмовники відзначили обопільну зацікавленість у розвитку співробітництва у сфері кібербезпеки та продовженні безпекового діалогу з наголосом на протидії гібридним загрозам», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Кулеба позитивно оцінив значний досвід Японії у стримуванні поширення COVID-19 та висловив сподівання на плідну співпрацю у боротьбі з вірусом.

Особливу увагу співрозмовники приділили спробам окремих країн використовувати пандемію в політичних цілях. Йдеться про заклики до послаблення, начебто з гуманітарних міркувань, санкцій, які не мають жодного стосунку до протидії COVID-19.

“Ми розуміємо логіку. Спочатку заклики до послаблення взагалі всіх санкцій у світі через пандемію, а потім спроби зняти конкретні санкції, які жодним чином з нею не пов’язані. Ми категорично проти цього”, - підкреслив глава МЗС.

Він подякував японській стороні за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, економічну допомогу у проведенні реформ та відновленні Сходу України.

Як поінформували в МЗС, за результатами 2019 року обсяг торгівлі товарами між Україною та Японією становив 1 млрд 212,68 млн дол. США. У порівнянні з 2018 роком він зріс на 25,1%.

З часу встановлення дипломатичних відносин Японія надала Україні допомогу у понад 3,2 млрд дол. США у формі пільгових кредитів, технічної та грантової допомоги. Зокрема, за рахунок пільгового кредиту японської сторони було проведено реконструкцію терміналу «D» Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Фото: mfa.gov.ua