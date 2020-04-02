РФ понад тиждень блокує транзит гуманітарного вантажу для України – Божок

Російська влада вже понад тиждень блокує транзит через свою територію гуманітарного вантажу товарів медичного призначення для України, необхідних у боротьбі з коронавірусом.

Про це у Twitter повідомив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.

"ООН, (президент США) Дональд Трамп, Державний департамент мають знати, що вже понад тиждень Росія блокує транзит гуманітарного вантажу товарів медичного призначення для України під час боротьби з COVID-19", - написав він.

Божок наголосив, що це і є "справжнє обличчя Путіна й кремлівського режиму".

Раніше у Державному департаменті США заявили, що поставки в США російських медпрепаратів та засобів індивідуального захисту, які в Москві назвали "гуманітарною допомогою", американська сторона оплатила.