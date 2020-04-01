Зеленський розповів про підготовку мобільних госпіталів

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі триває робота з підготовки до оперативного розгортання мобільних госпіталів в окремих регіонах у разі потреби.

Про це він розповів у відеозверненні.

"Іде спільна підготовка до оперативного розгортання мобільних госпіталів, в окремих регіонах України, у разі виникнення такої потреби", - зазначив Президент.

Крім того, він нагадав, що продовжується робота для забезпечення місць для обов’язкової обсервації громадян, які повертаються з-за кордону.

Глава держави наголосив, що без обсервації громадян повернення додому буде неможливим.

"А тим громадянам, які ламають двері аеропорту, я можу сказати лише одне: держава не дозволить вам бути егоїстами. Якщо хтось не розуміє, що створює потенційний ризик для оточення, якщо комусь байдуже, то саме держава буде захищати здоров’я мільйонів інших громадян. Не умовляннями і рекомендаціями. А жорсткими діями", - підкреслив Зеленський.

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Як повідомлялося, в Україні станом на 10.00 середи, 1 квітня, офіційно підтверджено 669 випадків зараження коронавірусом, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали.

Станом на ранок 1 квітня 2020 року до Центру громадського здоров’я України надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19.