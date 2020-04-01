Глава МЗС Китаю прийняв запрошення відвідати Україну

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї прийняв запрошення відвідати Україну з візитом і запросив українського колегу Дмитра Кулебу до КНР.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами телефонної розмови Кулеби та Ван Ї.

«Ван Ї прийняв запрошення Дмитра Кулеби відвідати Україну з візитом. Він також запросив Дмитра Кулебу відвідати з візитом Пекін. Це запрошення було теж прийняте», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, міністри погодили політичні консультації у Пекіні на рівні своїх заступників.

Кулеба висловив глибоку вдячність уряду Китаю за гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19, зокрема, за вантаж із засобами індивідуального захисту для українських медиків, який прибув до Києва сьогодні вночі.

Як повідомлялося, востаннє міністр закордонних справ Китаю відвідував Україну з офіційним візитом у 2010 році.

Фото: Xinhua/Shen Bohan