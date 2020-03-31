Ринок землі: у Раді - вже п’ять проєктів постанов, що блокують підписання закону

Народні депутати з фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко, Вадим Івченко та Іван Кириленко зареєстрували у Верховній Раді проєкти постанов про скасування рішення парламенту щодо ухвалення закону про ринок землі.

Відповідні документи оприлюднено на сайті ВР 31 березня під номерами 2178-10-П2, 2178-10-П3 та 2178-10-П4.

Пояснювальні записки та інші супровідні документи до всіх трьох проєктів постанов відсутні на сайті парламенту.

Раніше відповідні проєкти постанов у парламенті зареєстрували позафракційні народні депутати Оксана Савчук і Антон Поляков – під номерами 2178-10-П і 2178-10-П1.

Так, Поляков у своєму проєкті постанови звертає увагу на те, що всупереч нормам статей 116 і 118 Регламенту головний комітет не підготував додаткової порівняльної таблиці з урахуванням поправок депутатів, які не були включені до порівняльної таблиці законопроєкту, що пропонується для прийняття у другому читанні. Також він зауважує, що під час розгляду проєкту закону на позачерговому засіданні ВР 31 березня спікер проігнорував зауваження депутатів до змісту документу, і він був поставлений на голосування в цілому. Тому Поляков наполягає, що, відповідно до частини першої статті 48 Регламенту, рішення Ради щодо прийняття закону про ринок землі може бути скасоване парламентом до підписання його Головою ВР.

Відповідно до Регламенту, без розгляду згаданих проєктів постанов Голова ВР не може підписати закон про ринок землі та передати його на підпис Президентові. Так, станом на 18:00 у картці законопроєкту про ринок землі зазначається, що він прийнятий як закон 30 березня і готується на підпис.

Згідно зі статтею 48 Регламенту, у разі порушення встановленої Регламентом процедури при розгляді й голосуванні проєкту закону, депутати можуть звернутися до головуючого на пленарному засіданні із відповідною заявою. Головуючий повинен невідкладно вжити заходів для усунення порушень або провести за рішенням Ради повторне голосування без обговорення.

У випадку, якщо припинення порушення Регламенту не забезпечено, народні депутати протягом двох робочих днів подають Голові ВР відповідну заяву та одночасно вносять проєкт постанови про скасування рішення парламенту про прийняття закону, постанови чи іншого акта в цілому.

Спікер, його перший заступник або заступник направляє цей проєкт постанови в день його внесення Регламентному комітету для попереднього розгляду і внесення пропозицій. Комітет у терміновому порядку, але не пізніш як за три дні від дня одержання проєкту постанови з урахуванням календарного плану роботи сесії ВР, готує висновок щодо доцільності його прийняття чи відхилення. Далі Рада без голосування про включення до порядку денного розглядає його на пленарному засіданні. Рішення про скасування результатів голосування за закон, постанову чи інший акт в цілому приймається більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу ВР.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2178-10). Відповідне рішення підтримали 259 депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

У першому читанні Рада ухвалила законопроєкт №2178-10 6 лютого 2020 року.