Посли G7 привітали ухвалення ВР закону про ринок землі в Україні

Посли країн "Великої сімки" (G7) привітали ухвалення Верховною Радою України закону про запуск ринку землі в Україні.

Про це йдеться у заяві послів G7 в Україні у Twitter.

«Ми вітаємо ухвалення законодавства про запуск ринку землі в Україні. Це важливий перший крок в досягненні ключової реформи, якої прагнула державна влада протягом десятиліть», - йдеться в заяві.

Також посли країн «Великої сімки» привітали кроки українського уряду у реформах банківського сектору.

«Ми також вітаємо крок вперед, який зробила Україна щодо реформування банківського сектору, та сподіваємося на його остаточне прийняття, що зміцнить фінансовий сектор України і дозволить рухати вперед співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями. Ми віддаємо належне Президенту Зеленському та народним депутатам від різних політичних груп, які працювали вчора ввечері разом і змогли подолати політичні розбіжності заради України», - йдеться у заяві послів.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2178-10). Відповідне рішення підтримали 259 депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

У першому читанні Рада ухвалила законопроєкт №2178-10 6 лютого 2020 року.