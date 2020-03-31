Єрмак у вівторок проведе онлайн-брифінг - ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у вівторок проведе онлайн-брифінг.

Про це повідомляється на сайті ОП.

"У вівторок, 31 березня, о 15:00 на Facebook-сторінці Офісу Президента України розпочнеться онлайн-брифінг керівника Офісу Президента Андрія Єрмака", - ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що поставити запитання представники ЗМІ можуть у коментарях до цього анонсу на Facebook-сторінці ОП.

В ОП розповіли, що Єрмак відповідатиме на запитання впродовж 40 хвилин - з 15:00 до 15:40.