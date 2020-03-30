Світ на карантині: Кулеба каже, що деякі країни радять громадянам "подбати про себе самим"

Деякі успішні європейські країни радять своїм співвітчизникам, які застрягли за кордоном через коронавірус, подбати про себе самим або звернутися до родини чи друзів.

Про це заявив під час онлайн-брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Дипломат поінформував, що у той час, як МЗС виробило цілий набір послуг, які зовнішньополітичне відомство може надавати українцям у нинішній екстремальній ситуації, він отримує повідомлення про аналогічні дії країн-членів ЄС, на які Україна завжди рівняється.

“У мене є повідомлення посольства однієї з таких країн, яке воно розіслало своїм громадянам... Я можу процитувати: “Переконайтеся, що вам є де проживати і ви організували підтримку від своєї родини та друзів через банки та банківський переказ”. Це все, що порекомендувало посольство однієї дуже багатої та успішної країни, для тих своїх співгромадян, які застрягли за кордоном. Ми натомість намагаємося надавати громадянам максимальну підтримку”, - сказав Кулеба.

Він принагідно ще раз подякував усім своїм колегам – українським дипломатам та консулам, які знаходять рішення, щоб допомогти співвітчизникам у найскладніших ситуаціях.

У цьому контексті він навів приклад, як дружина посла України в Індії разом із співробітниками посольства готувала їжу і відвозила її в аеропорт, щоб нагодувати українських туристів, які чекали на рейс до Києва.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ України розгорнуло спеціальну програму "Захист" для українців, які після закриття українського кордону цієї ночі залишаться поза межами Батьківщини.