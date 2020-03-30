Заходи для боротьби з коронавірусом не мають впливати на бойову готовність ЗСУ — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що будь-які заходи, пов’язані з недопущенням коронавірусної інфекції, не мають впливати на високий рівень готовності Збройних сил України виконувати покладені на них завдання.

Про це він сказав на селекторній нараді з міністром оборони, головнокомандувачем ЗСУ та командувачами видів, родів Збройних сил, повідомляє пресслужба глави держави.

Нарада була присвячена питанням запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 та забезпечення обороноздатності України.

«Ми зробимо все можливе, щоб наші військові залишалися здоровими. Це наше першочергове завдання. Однак усі заходи, які вживаються заради безпеки від коронавірусу, не повинні вплинути на бойову готовність наших військовослужбовців. Тут усе просто: вони захищають нас, а ми – їх», – наголосив Президент.

Зазначається, що на нараді глава держави заслухав інформацію про стан справ щодо заходів, яких вживає командування задля нерозповсюдження COVID-19 у військах, а також щодо участі військових у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, зокрема, запевнив, що ЗСУ готові до відсічі агресору та оборони України.

У робочому порядку також була заслухана інформація про основні проблеми із забезпеченням та дані всі необхідні доручення.

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Міністр оборони Андрій Таран доповів, що ситуація контрольована, оскільки пріоритетом для Міноборони є людиноцентричність і піклування про відповідне та повне забезпечення кожного військовослужбовця ЗСУ.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.