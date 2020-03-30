Рада дозволила комітетам працювати у режимі відеоконференції

Верховна Рада ухвалила закон №3277 "Про внесення зміни до Закону України "Про комітети Верховної Ради України".

За ухвалення закону проголосували 319 депутатів на позачерговому засіданні парламенту 30 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно закону, комітети здійснюють свою роботу у формі засідань, які можуть проводитися у режимі відеоконференції з можливою одночасною трансляцією на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, за попередньою згодою більшості від затвердженого Верховною Радою України кількісного складу комітету.

Згода на проведення засідання комітету у режимі відеконференції надається кожним народним депутатом України окремо шляхом надсилання персонального листа на адресу голови комітету.

Закон передбачає, що порядок денний засідання комітету у режимі відеоконференції та заплановані для розгляду на такому засіданні проекти актів надсилаються членам відповідного комітету невідкладно, але не пізніше як за три години до початку засідання.

Засідання комітету, що проводиться у режимі відеоконференції, вважається повноважним за умови віддаленого (за допомогою службового планшета) приєднання до участі у такому засіданні більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу членів такого комітету.