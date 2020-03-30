Рада дозволила комітетам працювати у режимі відеоконференції
За ухвалення закону проголосували 319 депутатів на позачерговому засіданні парламенту 30 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Згідно закону, комітети здійснюють свою роботу у формі засідань, які можуть проводитися у режимі відеоконференції з можливою одночасною трансляцією на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, за попередньою згодою більшості від затвердженого Верховною Радою України кількісного складу комітету.
Згода на проведення засідання комітету у режимі відеконференції надається кожним народним депутатом України окремо шляхом надсилання персонального листа на адресу голови комітету.
Закон передбачає, що порядок денний засідання комітету у режимі відеоконференції та заплановані для розгляду на такому засіданні проекти актів надсилаються членам відповідного комітету невідкладно, але не пізніше як за три години до початку засідання.
Засідання комітету, що проводиться у режимі відеоконференції, вважається повноважним за умови віддаленого (за допомогою службового планшета) приєднання до участі у такому засіданні більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу членів такого комітету.