Сьогодні пройдуть дві позачергові Ради

У понеділок, 30 березня, відбудеться ще одне позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення законопроєкту №3254 "Про внесення зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік.

Згоди щодо проведення додаткового засідання дійшли представники парламентських фракцій і груп на засіданні Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стовідсоткова підтримка щодо проведення позачергового засідання о 14:30 або, може, раніше, як ми закінчимо попереднє позачергове засідання. Ми розглянемо питання № 3254", - зазначив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Законопроєкт №3254 передбачає внесення зміни до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців.

Пізніше на сайті парламенту з'явилося розпорядження спікера про проведення позачергового засідання Ради.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 30 березня, о 14:00 розпочнеться позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення законопроєктів, пов'язаних з протидією коронавірусній інфекції COVID-19.