Раді пропонують призначити Буславець міністром енергетики

У Верховній Раді зареєстровані проєкти постанов №3280 «Про призначення Буславець О. А. міністром енергетики та захисту довкілля України».

Ініціатором документу виступив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляється на сайті Ради.

Проєкт постанови зареєстровано 29 березня. У картці документу зазначається, що він опрацьовується у комітеті. Так, головним визначено Комітет ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Згідно з порядком денним позачергового засідання ВР, депутати планують розглянути цей проєкт постанови 30 березня.

Як відомо, претендентка на міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець із 11 квітня 2005 року до 10 лютого 2020 року працювала на посаді генерального директора Директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні ввечері співголова депутатської фракції політичної партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко поінформувала, що 29 березня на нараді у керівництва ВР відбулася зустріч з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Буславець, охорони здоров‘я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком.