Антикризова група узгодила законопроєкт для допомоги бізнесу і громадянам - "Голос"

Представники всіх фракцій і груп, які працювали в антикризовій групі Ради, підписали та подали на реєстрацію антикризовий законопроєкт щодо додаткових змін для допомоги бізнесу та громадянам на час карантину.

Про це повідомляє партія "Голос" у Facebook.

"Реальна допомога громадянам, бізнесу, медикам та місцевим громадам під час карантину. Антикризова група Ради узгодила новий законопроєкт, який парламент повинен якомога швидше ухвалити на позачерговому засіданні", - йдеться у повідомленні.

Перший заступник голови комітету Ярослав Железняк (фракція "Голос") написав на своїй сторінці у Facebook, що для підтримки бізнесу перенесли норму про збільшення лімітів для ФОПів-«спрощенців», щоб вона вже могла запрацювати.

"Ще раз - значно піднімаємо ліміти!

До 30 червня продовжили мораторій на проведення планових неподаткових перевірок. Встановили ліміт на розмір орендної плати за користування нерухомістю - тепер вона не може перевищувати витрати орендодавця на сплату податків на це майно та комунальні послуги", - уточнив Железняк.

Крім того, відтермінували подання фінансової звітності для багатьох фінустанов та підприємств, які зараз просто не можуть її подати в таких умовах. Це стосується банків, ІСІ, кредитних спілок, АТ, ТОВ та інших.

Водночас комітет вважає за необхідне до 31 травня продовжити звільнення від штрафів і пені та мораторій на перевірки по ЄСВ, а також строки подачі скарг по податках та ЄСВ, а також значно спростити організацію дистанційної роботи та гнучкого графіку та зняти законодавчі обмеження для надання державної підтримки МСБ.

"Доручили Кабміну та НБУ терміново підготувати пільгову кредитну програму для підприємств на підтримку зарплатних фондів. Ще одне доручення КМУ: терміново підготувати економічну програму виходу з кризи та підтримки вітчизняного бізнесу", - додав перший заступник голови комітету.

У комітеті пропонують також підтримати галузь охорони здоров'я, зокрема звільнивши від ПДВ обіг ліків і медзасобів, необхідних для боротьби з коронавірусом.

"Встановили нульовий акциз для виробництва дезінфекційних засобів, а також спростили адмінпроцедури виробництва та закупівлі спирту. Підтримали благодійників. Суми, які були спрямовані на боротьбу з коронавірусом, звільняються від податку на прибуток та можуть бути включені до податкової знижки ПДФО без обмежень.

Прибрали ще низку обмежень для благодійних організацій та громадських об’єднань, щоб допомога швидше доходила до кінцевого отримувача", - додав Железняк.

Комітет також наполягає на необхідності зобов’язати місцеві органи влади забезпечити цілодобові безкоштовні перевезення медиків.

Окрім того, члени комітету передбачили й ряд заходів щодо підтримки громадян.

"Додали карантин до підстав для допомоги по частковому безробіттю, дали можливість уряду контролювати ціни на товари, які необхідні для запобігання поширенню епідемії коронавірусу, та збільшили санкції за порушення встановленого порядку.

Автоматично продовжили виплати соціальних допомог на період карантину. Заборонили банкам підвищувати процентну ставку за кредитами. Тимчасово звільнили від штрафів та пені споживчі кредити, які були укладені до 2017 року. Адаптували судовий процес під реалії епідемії та карантину для забезпечення захисту прав у суді. Перенесли строки закінчення та початку навчального року" - прокоментував Железняк.

При цьому в контексті підтримки місцевих громад і держорганів підтриманий комітетом законопроєкт покликаний надати компенсаторний механізм місцевим бюджетам, щоб можна було покрити недоотримані кошти від введених пільг на землю та нерухомість.

"Місцева влада отримує право на власний розсуд надавати податкові знижки по єдиному податку для МСБ.

Дали можливість органам влади отримувати допомогу у вигляді товарів для боротьби з коронавірусом.

Дали можливість проводити засідання органів місцевої влади онлайн і без ризику для здоров'я. Значно пришвидшили процедури та скоротили строки прийняття рішень для держорганів", - уточнив депутат.

Як повідомляв Укрінформ, позачергове засідання ВР має відбутися у понеділок, 30 березня.