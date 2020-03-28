"Ідіоти" - Аваков відповів на запитання, чи збирається він влаштувати переворот

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав ідіотами тих, хто каже, що він готує державний переворот, щоб стати президентом.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Бабель".

"Тим, хто так думає і роздмухує цю тему, можу сказати одне — ідіоти! Я буду щасливий займатися тим, що мені подобається, а не обслуговувати товаришів, які чогось бояться, а потім просять "ось зараз врятуйте нас". Давайте радіти, що у країні є компетентні люди. За ці якості я поважаю своїх співробітників. Але дехто думає інакше, каже: "О, с*ка, статтю написав — напевно, хоче бути президентом". Ні, я просто виконую свою роботу так, як повинен це робити", - сказав він.

Аваков додав, що є одним із найбільш досвідчених членів уряду, а тому буде висловлюватися на будь-яку тему.

"А президент у нас виконує свою функцію, і у нас хороший президент. І прем’єр-міністр теж не дурень, а працьовита, адекватна людина. Тому не бійтеся перевороту. Якщо переворот буде, ми його подолаємо на користь українського народу", - резюмував посадовець.