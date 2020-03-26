Поїздка депутатів у Давос: НАЗК не виявило порушень законодавства

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку щодо поїздки 21 народного депутата в Давос у січні 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Як встановило Національне агентство, деякі народні депутати оформили відрядження для участі у заході "Український сніданок у Давосі" за запрошенням благодійної організації "Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива" та Фонду родини Богдана Гаврилишина. Вказані організації на правах приймаючої сторони забезпечили участь 21 народного депутата. Зокрема проїзд та проживання учасників", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК наголошують, що зазначені послуги не надавались народним депутатам як подарунки, а "були використані ними у зв’язку з участю у заході в межах службового відрядження".

"З огляду на викладене в діях народних депутатів, які відвідали під час відрядження "Український сніданок у Давосі", відсутнє порушення статті 23 Закону України "Про запобігання корупції", - переконують у НАЗК.

Разом з тим, як наголошують у НАЗК, заходи, пов’язані зі щорічною зустріччю Всесвітнього економічного форуму, загалом відвідали понад 30 народних депутатів. Наразі Національне агентство продовжує вивчати обставини поїздки у Давос інших народних обранців.

"Так, троє народних депутатів не оформлювали службове відрядження для участі у форумі. Національне агентство очікує їхніх пояснень та підтвердних документів щодо того, на яких підставах та за рахунок яких коштів вони відвідали зустрічі Всесвітнього економічного форуму", - зазначили в Нацагентстві.

Крім того, двоє народних депутатів у заявах щодо оформлення відрядження для участі в заході "Український сніданок у Давосі" повідомили Голову Верховної Ради України, що витрати на відрядження бере на себе Фонд Віктора Пінчука.

Водночас на запит Національного агентства вказаний фонд не підтвердив відповідних витрат в інтересах зазначених депутатів. Зараз Національне агентство очікує пояснень цих депутатів щодо джерел фінансування їхньої поїздки до Швейцарської Конфедерації.

"Національне агентство також встановило, що частина розпоряджень щодо відрядження народних депутатів України була видана уже після їхньої поїздки у Давос", - повідомили в НАЗК.

Щоб з’ясувати причини несвоєчасного оформлення відряджень окремим народним депутатам, Національне агентство звернулось за відповідними роз’ясненнями до апарату Верховної Ради України.

"Однак посадові особи апарату не надали запитувану інформацію у визначений законом строк", - наголосили в агентстві.

Як зазначається, за цим фактом розпочато перевірку щодо невиконання законних вимог Національного агентства та вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 188-46 Кодексу України про адміністративні правопорушення.