Порошенко запропонував Шмигалю організувати повітряний міст між Китаєм і Україною

Петро Порошенко запропонував прем’єр-міністру Денису Шмигалю організувати повітряний міст між Китаєм і Україною, щоб доставити, а згодом розподілити апарати штучної вентиляції легень, захисні костюми, маски між 50-ма антивірусними центрами.

Про це Порошенко поінформував журналістів під час брифінгу 26 березня, що відбувся після зустрічі керівництва Верховної Ради, голів депутатських фракцій і представників Кабінету міністрів України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні я звернувся до прем’єр-міністра для того, щоб був організований повітряний міст між Китаєм і Україною для того, щоб доставити апарати штучної вентиляції легень, захисні костюми, маски, і розподілити це через 50 центрів антивірусних, щоб лікарі знали, що вони захищені. Будуть захищені лікарі – будуть захищені люди», – зазначив політик.

Також Порошенко вніс пропозицію щодо поліпшення захисту малозабезпечених громадян. За його словами, соцопитування показує, що більшість українців мають фінансові ресурси для життя на місяць-півтора.

«Дати відповідь людям – це є сьогодні завданням влади. І ми запропонували сьогодні об’єднатися. Я вніс пропозицію увійти до антикризового штабу, і дуже приємно, що моя пропозиція була прийнята. І під керівництвом прем’єр-міністра, за участі голови Верховної Ради, представництва Офісу Президента, лідерів політичних фракцій і партій парламенту цей антикризовий штаб буде напрацьовувати не лобістські «хотілки», які хотіли включити в ці законопроєкти, а напрацює те, що захистить людей і країну», – додав Порошенко.

Він також наголосив, що ситуація, яка наразі складається в Україні, є надзвичайною, а тому країна потребує надзвичайних дій.

«Із чим пов’язана надзвичайність ситуації? Хочу наголосити: не з епідемією коронавірусу. Тому Україні де-факто пощастило — у нас було два місяці, щоб, спостерігаючи за розвитком подій не лише у Китаї, а й в Іспанії, Італії, Франції, Німеччині, США, підготуватися до лиха коронавірусу. Підготовка полягала в тому, щоб забезпечити країну антисептиками, апаратами штучної вентиляції легень, підготувати койки в реанімаційних відділеннях, закупити оснащення», – сказав Порошенко.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації в усій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19.

З 12 березня в Україні на тритижневий карантин закрито навчальні й торговельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Станом на ранок 26 березня в Україні зафіксовано 156 випадків коронавірусної хвороби Covid-19.