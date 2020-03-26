"Євросолідарність" закликає уряд створити спільний штаб для порятунку економіки

Фракція партії "Європейська солідарність" закликає уряд створити спільний антикризовий штаб із напрацювання законопроєктів для порятунку української економіки.

Про це повідомила у Facebook співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, яка бере участь у зустрічі керівництва Верховної Ради, голів фракцій і представників Кабінету міністрів, що триває в парламенті у четвер, 26 березня.

"Європейська солідарність" наполягає на створенні спільного з урядом антикризового штабу по напрацюванню законів для врятування української економіки", – зазначила депутат.

За її словами, уряд визнає, що бюджет недоотримає 106 млрд грн, тому планує скоротити на 56 млрд грн дохідну частину бюджету й при цьому втричі збільшити дефіцит бюджету.

"При цьому в запропонованих урядом законопроєктах, в тому числі про створення стабілізаційного фонду, як захищена стаття вноситься виплата зовнішніх боргів (замість вести переговори про реструктуризацію), прибираються всі видатки на підтримку економіки, й навіть – вдвічі скорочуються видатки на місцеві вибори. Там багато речей, які не пов‘язані зі стабілізацією економіки, але лобістських і відверто дивних", – заявила Геращенко.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території Україні та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню Covid-19.

Станом на ранок 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.