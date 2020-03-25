Запорізький прокурор став радником Венедіктової
Укрінформ
Керівника Запорізької місцевої прокуратури № 2 Романа Мазурика призначено радником генерального прокурора Ірини Венедіктової.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив сам Мазурик.
«Я зараз в Офісі генерального прокурора, працюємо над першочерговими завданнями. Поки що залишаюся керівником місцевої прокуратури», - сказав прокурор.
Роману Мазурику 32 роки. На сьогодні він є наймолодшим радником генпрокурора.
Як повідомлялося, Ірина Венедіктова була призначена на посаду генерального прокурора України 17 березня 2020 року.