Венедіктова проводить зустріч з Аваковим і Клименком

Венедіктова проводить зустріч з Аваковим і Клименком

Укрінформ
Генпрокурор Ірина Венедіктова проводить зустріч з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і головою Нацполіції Ігорем Клименком.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"В Офісі Генерального прокурора проходить робоча зустріч керівництва Офісу та Міністерства внутрішніх справ", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що генпрокурор, її заступники, глава МВС та голова Нацполіції планують обговорити стан досудового розслідування в актуальних та резонансних кримінальних провадженнях.

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