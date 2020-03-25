Венедіктова проводить зустріч з Аваковим і Клименком

Генпрокурор Ірина Венедіктова проводить зустріч з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і головою Нацполіції Ігорем Клименком.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"В Офісі Генерального прокурора проходить робоча зустріч керівництва Офісу та Міністерства внутрішніх справ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що генпрокурор, її заступники, глава МВС та голова Нацполіції планують обговорити стан досудового розслідування в актуальних та резонансних кримінальних провадженнях.