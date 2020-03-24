Рада під час карантину не закуповує ні значків, ні грамот

Верховна Рада України не здійснює будь-яких оплат, не пов’язаних зі сталою роботою парламенту, під час карантину.

Про це повідомляє пресслужба ВР.

«У відповідь на поширення інформації у ЗМІ щодо укладення ряду договорів, що стосуються нагородних значків та грамот тощо у період загальноукраїнського карантину з протидії поширенню Covid-19 повідомляємо, що тендерні процедури на зазначені товари були розпочаті та здійснені ще у лютому поточного року до встановлення карантину», – йдеться у повідомленні.

У Раді уточнюють, що за результатами торгів укладені відповідні договори, однак у зв’язку із складною ситуацією в державі, пов’язаною із боротьбою з коронавірусом, та за рішенням керівника Апарату ВР, всі платежі за цими договорами призупинено. «Окремо наголошуємо, що з 25 лютого не відбулося жодних проплат за укладеними договорами щодо придбання товарів і надання послуг, не пов’язаних зі сталою роботою парламенту», – додає пресслужба.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Окрім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року.З 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

За даними МОЗ, в Україні станом на 13.00 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.