Кулеба готовий підтримати надзвичайний стан лише у разі погіршення ситуації

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що у боротьбі проти поширення коронавірусу не можна переходити "червоних ліній", водночас він готовий підтримати запровадження надзвичайного стану у разі погіршення ситуації.

Про це урядовець заявив під час онлайн-брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо буде в цьому (запровадженні в Україні надзвичайного стану –ред.) нагальна потреба тут і зараз, то я, безумовно, це підтримуватиму, тому що бачу ситуацію, яка розгортається. Але загалом мій підхід такий: потрібно боротися з коронавірусом з мінімальним тиском на економіку, на права і на свободи громадян", - сказав Кулеба.

Він додав, що у боротьбі з коронавірусом це дуже важливо не перетнути ніяких "червоних ліній, які потім буде дуже важко «відкочувати назад".

"Але якщо я бачитиму, що надзвичайний стан – це дійсно єдиний захід, який допоможе нам стабілізувати ситуацію, то я буду це підтримувати", - резюмував дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликав народних депутатів проголосувати за введення надзвичайного стану в країні через коронавірус.