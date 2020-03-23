При РНБО створили два електронні сервіси для моніторингу коронавірусу

Ситуаційним центром РНБО України протягом 20-22 березня ц.р. створено два електронних сервіси для моніторингу стану захворюваності на Covid-19 та забезпечення лікарень силами та засобами для боротьби з коронавірусом.

Доступи до сервісів передані всім областям і 263-м лікарням, повідомляє пресслужба Радбезу.

«Ситуаційним центром Ради національної безпеки і оборони України протягом 20-22 березня ц.р. за участі фахівців Офісу Президента України, Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства охорони здоров’я України створено два електронних сервіси для моніторингу стану захворюваності на Covid-19 та забезпечення лікарень відповідними людськими та матеріально-технічними ресурсами для боротьби з коронавірусом», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, перший сервіс - кабінети адміністраторів для областей у контексті моніторингу даних щодо захворюваності. Другий – для адміністраторів лікарень з інфекційними відділеннями та додаткових опорних лікарень, які були визначені областями, щодо матеріально-технічного забезпечення та забезпечення медичним персоналом.

За інформацією пресслужби, обидва сервіси повністю готові до застосування, доступи до них передані всім областям і 263-м лікарням.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 березня в Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.