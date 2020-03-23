ТКГ проведе переговори у відеоформаті через коронавірус

Тристороння контактна група по Україні проведе переговори, заплановані на 25 березня, в форматі відеоконференції через загрозу коронавірусу.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Зустріч Тристоронньої контактної групи і її робочих груп пройде в форматі відеоконференції», – сказав речник МЗС Білорусі Анатолій Глаз.

За його словами, таке рішення прийнято у зв’язку з пандемією коронавірусу, про що білоруську сторону повідомила ОБСЄ.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України заявляв, що засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську можливе лише у режимі відеоконференції.

Раніше планувалося, що наступне засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться 25 березня.