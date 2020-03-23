Депутат ОПЗЖ Лукашев просить лікарів зробити ще один тест на коронавірус
Про це він повідомив у Facebook.
"Хочу спростувати чутки, які поширюють деякі колеги. На даний момент аналіз не виявив у мене коронавірусу. Проте я звернувся до лікарів для додаткового обстеження, тому що декілька днів тримається температура близько 37", – зазначив Лукашев.
Він також звернувся до журналістів з проханням "не поширювати фейків".
Як повідомлялося, напередодні народний депутат Олексій Гончаренко (фракція партії "Європейська солідарність") у соцмережі поінформував про те, що в Лукашева нібито виявили коронавірус.
Проте 23 березня в пресслужбі ОПЗЖ Укрінформу повідомили, що Лукашев поки не отримав офіційного підтвердження щодо виявлення в нього коронавірусу.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні, одна людина одужала.
За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 у світі становить 339 710, з них більше 99 тисяч осіб одужали, 14 704 людини померли.