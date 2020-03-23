Депутат ОПЗЖ Лукашев просить лікарів зробити ще один тест на коронавірус

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Олександр Лукашев (фракція «Опозиційної платформи – За життя») звернувся до лікарів для додаткового обстеження щодо наявності в нього коронавірусу.

Про це він повідомив у Facebook.

"Хочу спростувати чутки, які поширюють деякі колеги. На даний момент аналіз не виявив у мене коронавірусу. Проте я звернувся до лікарів для додаткового обстеження, тому що декілька днів тримається температура близько 37", – зазначив Лукашев.

Він також звернувся до журналістів з проханням "не поширювати фейків".

Як повідомлялося, напередодні народний депутат Олексій Гончаренко (фракція партії "Європейська солідарність") у соцмережі поінформував про те, що в Лукашева нібито виявили коронавірус.

Проте 23 березня в пресслужбі ОПЗЖ Укрінформу повідомили, що Лукашев поки не отримав офіційного підтвердження щодо виявлення в нього коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні, одна людина одужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 у світі становить 339 710, з них більше 99 тисяч осіб одужали, 14 704 людини померли.