ОПЗЖ повідомляє, що їхній депутат підтвердження на коронавірус не отримував

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Олександр Лукашев (фракція «Опозиційної платформи – За життя») не отримував офіційного підтвердження виявлення в нього коронавірусу.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі політсили.

«Офіційно поки цього не підтверджено. Зараз він ще чекає результатів, заново їх (тести) здає», – зазначили у пресслужбі.

Згідно з даними електронного протоколу Верховної Ради, Лукашев був відсутній на позачерговому засіданні парламенту 17 березня. Востаннє участь у роботі профільного комітету він брав 10 березня.

Як повідомлялося, напередодні народний депутат Олексій Гончаренко (фракція партії «Європейська солідарність») усвоєму Telegram-каналі заявив, що в депутата Лукашева виявили коронавірус.

Раніше народний депутат Сергій Шахов (член депутатської групи "Довіра") заявив, що його тест на коронавірус виявився позитивним. Це підтвердило і Міністерство охорони здоров'я. Також Шахов повідомив, що захворіла і його дружина.

Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.