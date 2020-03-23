ОПЗЖ повідомляє, що їхній депутат підтвердження на коронавірус не отримував
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі політсили.
«Офіційно поки цього не підтверджено. Зараз він ще чекає результатів, заново їх (тести) здає», – зазначили у пресслужбі.
Згідно з даними електронного протоколу Верховної Ради, Лукашев був відсутній на позачерговому засіданні парламенту 17 березня. Востаннє участь у роботі профільного комітету він брав 10 березня.
Як повідомлялося, напередодні народний депутат Олексій Гончаренко (фракція партії «Європейська солідарність») усвоєму Telegram-каналі заявив, що в депутата Лукашева виявили коронавірус.
Раніше народний депутат Сергій Шахов (член депутатської групи "Довіра") заявив, що його тест на коронавірус виявився позитивним. Це підтвердило і Міністерство охорони здоров'я. Також Шахов повідомив, що захворіла і його дружина.
Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні.
За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.