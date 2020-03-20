Заплановану відеоконференцію Кулеби і Мааса перенесли
Укрінформ
Відеоконференцію міністрів закордонних справ України та ФРН Дмитра Кулеби і Гайко Мааса, що мала відбутися 20 березня, перенесено на наступний тиждень.
Про це поінформувала офіційний представник МЗС Німеччини Марія Адебар, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Відеоконференція з українським міністром переноситься на наступний тиждень», - сказала речниця міністерства.
Раніше у п’ятницю, 20 березня, МЗС Німеччини анонсував ці перемовини, зазначивши, що керівники дипломатії мали обговорити ситуацію на сході України, виконання рішень грудневого саміту Нормандському формату, а також ситуацію навколо пандемії коронавірусу.
Після відеоконференції планувалися заяви міністрів у відеоформаті.