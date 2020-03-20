Заплановану відеоконференцію Кулеби і Мааса перенесли

Заплановану відеоконференцію Кулеби і Мааса перенесли

Укрінформ
Відеоконференцію міністрів закордонних справ України та ФРН Дмитра Кулеби і Гайко Мааса, що мала відбутися 20 березня, перенесено на наступний тиждень.

Про це поінформувала офіційний представник МЗС Німеччини Марія Адебар, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Відеоконференція з українським міністром переноситься на наступний тиждень», - сказала речниця міністерства.

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Раніше у п’ятницю, 20 березня, МЗС Німеччини анонсував ці перемовини, зазначивши, що керівники дипломатії мали обговорити ситуацію на сході України, виконання рішень грудневого саміту Нормандському формату, а також ситуацію навколо пандемії коронавірусу.

Після відеоконференції планувалися заяви міністрів у відеоформаті.

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