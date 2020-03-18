Шмигаль і Кулеба зустрілися з послом Китаю в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою обговорили з послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном питання економічного співробітництва та боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

«Разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою зустрілися з послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном. Обговорили питання економічного співробітництва та боротьби обох країн з поширенням коронавірусу. Поділяємо думку пана посла, що під час світової глобальної проблеми всі країні повинні консолідуватися та стати однією родиною», - розповів Шмигаль.

Він висловив вдячність китайській стороні за пропозицію надати Україні екстрену гуманітарну допомогу.

Окрім того, за словами Шмигаля, під час зустрічі обговорили із паном Сяньжуном торговельно-економічну співпрацю між країнами, домовилися відновити роботу українсько-китайської міжурядової Комісії.

Також Шмигаль подякував китайській стороні за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли. На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.

В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.

З 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.