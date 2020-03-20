Зеленський звільнив Гео Лероса з посади свого позаштатного радника

Зеленський звільнив Гео Лероса з посади свого позаштатного радника

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив народного депутата від "Слуги народу" Гео Лероса від виконання обов’язків свого позаштатного радника.

Відповідний указ №100/2020 опубліковано на сайті глави держави.

"Увільнити Лероса Гео Багратовича від виконання обов’язків радника Президента України (поза штатом)", - зазначається в документі.

Як повідомлялося, Зеленський 24 червня 2019 року призначив своїм позаштатним радником Гео Лероса.

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Гео Лерос - народний депутат з фракції "Слуга народу", художник, режисер, засновник одного з найбільших міжнародних арт-проєктів Art United Us.

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