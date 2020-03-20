Зеленський звільнив Гео Лероса з посади свого позаштатного радника
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив народного депутата від "Слуги народу" Гео Лероса від виконання обов’язків свого позаштатного радника.
Відповідний указ №100/2020 опубліковано на сайті глави держави.
"Увільнити Лероса Гео Багратовича від виконання обов’язків радника Президента України (поза штатом)", - зазначається в документі.
Як повідомлялося, Зеленський 24 червня 2019 року призначив своїм позаштатним радником Гео Лероса.
Гео Лерос - народний депутат з фракції "Слуга народу", художник, режисер, засновник одного з найбільших міжнародних арт-проєктів Art United Us.