У Берліні анонсували відеоконференцію Мааса і Кулеби

Міністерство закордонних справ ФРН анонсувало відеоконференцію глави відомства Гайко Мааса з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Німеччині.

«Відеоконференція міністра закордонних справ Мааса з новим міністром закордонних справ України Кулебою відбудеться сьогодні, 20 березня 2020 року», - поінформували в німецькому МЗС.

За даними відомства, відеоконференція буде присвячена обговоренню актуальних двосторонніх та міжнародних питань, серед яких - ситуація на сході України.