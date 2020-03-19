Зеленський змінив склад РНБО

Президент Володимир Зеленський увів віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова до складу Ради національної безпеки і оборони.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

«...Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Резнікова Олексія Юрійовича — віцепрем’єр-міністра України — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України», - йдеться у документі.

Читайте також: РНБО просить регіони розміщувати медпрацівників у готелях і хостелах

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня Верховна Рада затвердила склад Кабінету міністрів, представлений новообраним Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Посаду віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у ньому обійняв Олексій Резніков.