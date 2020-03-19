Зміни до законів щодо запобігання корупції опублікував "Голос України"

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ухваленням Закону України "Про запобігання корупції" оприлюднено в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України".

Текст документу оприлюднено на сайті видання.

Як ідеться в пояснювальній записці, метою ухвалення закону є приведення положень законодавства до норм чинного закону України "Про запобігання корупції".

Документ вносить зміни до деяких законодавчих актів України в яких містяться посилання, а також використовується термінологія закону, що втратив чинність.

Ухвалення закону обумовлене необхідністю внесення змін до чинного законодавства у зв'язку з прийняттям закону "Про запобігання корупції". Так, в текстах окремих законів та законодавчих актів містяться бланкетні норми, що відсилають до положень закону "Про засади запобігання і протидії корупції", який втратив чинність.

Таким чином, ухвалення закону "Про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону України "Про запобігання корупції" необхідне для запобігання виникненню законодавчих колізій та забезпечення принципу правової визначеності.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні у середу, 4 березня, ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції" (№2500). 6 березня його підписав Голова Верховної Ради, а 18 березня – Президент.