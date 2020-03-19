Вищий антикорупційний суд відпустив під заставу ексдепутата

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави розміром 546 520 грн колишньому народному депутату, який незаконно отримав компенсацію на оренду житла.

Про це інформує пресслужба суду.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та обрав колишньому народному депутату України 8 скликання запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 546 520 гривень", - йдеться у повідомленні.

На ексдепутата також покладено ряд обов’язків: повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання всі свої паспорти для виїзду за кордон. Термін дії обов’язків – до 12 травня 2020 року.

Колишній нардеп підозрюється у зловживанні службовим становищем. За версією слідства, він та інший екснардеп, незаконно отримали компенсацію на витрати за винайм номерів у готелі.