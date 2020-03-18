Конституційний Суд просять перевірити закон про реформу прокуратури

До Конституційного Суду надійшло подання 50 народних депутатів щодо конституційності закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури”.

Про це інформує пресслужба суду.

“До КСУ надійшло конституційне подання 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19 вересня 2019 року”, - йдеться у повідомленні.

Суб’єкт права на конституційне подання обстоює позицію, що прийняття оспорюваного закону “обумовило звуження змісту та обсягу існуючих прав громадян, запровадило дуалізм правових засад організації і діяльності прокуратури України, статусу прокурорів”.

Подання розподілене судді-доповідачу.

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Як повідомляв Укрінформ, після ухвалення парламентом 19 вересня 2019 року закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури” розпочалася реформа Генпрокуратури.

Реформа розпочалася з атестації прокурорів ГПУ й охоплювала перевірку прокурорів та створення Офісу генерального прокурора. Заяви про намір пройти атестацію написали 1083 прокурори ГПУ. З них успішно пройшли три етапи 610 прокурорів, тобто 56%.

Атестацію працівників регіональних та місцевих прокуратур планують завершити до 1 вересня 2020 року.

2 січня 2020 року в Україні почав роботу Офіс генерального прокурора замість ліквідованої в межах реформи Генпрокуратури.