КСУ не задовольнив скаргу ексголови Вищого госпсуду

Конституційний суд визнав конституційними положення Кримінального процесуального кодексу, які стосувалися заборони оскаржувати ухвалу слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу.

Відповідне рішення КС ухвалив 17 березня у справі за конституційною скаргою колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, інформує пресслужба суду.

"Цим Рішенням Конституційний суд визнав такими, що відповідають Конституції, положення Кодексу щодо заборони оскарження в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу", - йдеться у повідомленні.

Ухвалюючи рішення, КС виходив із того, що затримання з метою приводу є винятковим, короткостроковим процесуальним заходом, який застосовується зі спеціальною метою, зумовлений протиправною поведінкою підозрюваного, обвинуваченого та спрямований на виконання завдань кримінального провадження.

У КС дійшли висновку, що оспорюване положення ч. 5 ст. 190, п. 1 ч. 3 ст. 309 КПК спрямоване на недопущення затягування розгляду питання про обрання стосовно підозрюваного чи обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, забезпечення обов’язковості виконання судового рішення, а також на запобігання порушенню розумних строків кримінального провадження. Відтак, на думку КС, таке нормативне регулювання застосовується з легітимною метою, обумовлено необхідністю забезпечення раціональної процедури і є пропорційним та обґрунтованим.

У КС вважають, що законодавча заборона не позбавляє підозрюваного, обвинуваченого права на судовий захист. Положення Кодексу не тільки встановлюють судовий контроль за дотриманням його прав і свобод під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу, продовження строку дії або зміну запобіжного заходу, а й передбачають інший механізм судового захисту - можливість подання заперечень проти ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу під час підготовчого провадження в суді. До того ж, дія ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу безпосередньо залежить, зокрема, від факту припинення протиправної поведінки підозрюваного, обвинуваченого, оскільки така ухвала втрачає законну силу з моменту з’явлення підозрюваного, обвинуваченого до слідчого судді.

Рішення КС є обов’язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.

Як повідомлялося, Татьков за часів президентства Януковича очолював Вищий господарський суд України. Від жовтня 2016 він є підозрюваним у втручанні в діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду. За версією Генпрокуратури, він фактично підпорядкував собі систему ухвалення судових рішень.

У жовтні 2016 року Татьков вилетів до Польщі. Пізніше він залишився за кордоном під приводом лікування. Зокрема, проживав у Німеччині та Австрії.

За клопотанням слідства численне майно Татькова, оформлене на його родичів та друзів, було заарештоване в рамках кримінальної справи.

Вища рада правосуддя повернула клопотання заступника генерального прокурора Сергія Кізя про надання згоди на утримання під вартою судді Вищого господарського суду України Татькова.

У вересні 2019 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Татькова. Зазначається, що рішення про запобіжний захід є необхідною умовою для екстрадиції Татькова в Україну. За даними правоохоронців, зараз він перебуває на території Австрії та ухиляється від слідства.