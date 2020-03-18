КСУ не задовольнив скаргу ексголови Вищого госпсуду

КСУ не задовольнив скаргу ексголови Вищого госпсуду

Укрінформ
Конституційний суд визнав конституційними положення Кримінального процесуального кодексу, які стосувалися заборони оскаржувати ухвалу слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу.

Відповідне рішення КС ухвалив 17 березня у справі за конституційною скаргою колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, інформує пресслужба суду.

"Цим Рішенням Конституційний суд визнав такими, що відповідають Конституції, положення Кодексу щодо заборони оскарження в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу", - йдеться у повідомленні.

Ухвалюючи рішення, КС виходив із того, що затримання з метою приводу є винятковим, короткостроковим процесуальним заходом, який застосовується зі спеціальною метою, зумовлений протиправною поведінкою підозрюваного, обвинуваченого та спрямований на виконання завдань кримінального провадження.

У КС дійшли висновку, що оспорюване положення ч. 5 ст. 190, п. 1 ч. 3 ст. 309 КПК спрямоване на недопущення затягування розгляду питання про обрання стосовно підозрюваного чи обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, забезпечення обов’язковості виконання судового рішення, а також на запобігання порушенню розумних строків кримінального провадження. Відтак, на думку КС, таке нормативне регулювання застосовується з легітимною метою, обумовлено необхідністю забезпечення раціональної процедури і є пропорційним та обґрунтованим.

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У КС вважають, що законодавча заборона не позбавляє підозрюваного, обвинуваченого права на судовий захист. Положення Кодексу не тільки встановлюють судовий контроль за дотриманням його прав і свобод під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу, продовження строку дії або зміну запобіжного заходу, а й передбачають інший механізм судового захисту - можливість подання заперечень проти ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу під час підготовчого провадження в суді. До того ж, дія ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу безпосередньо залежить, зокрема, від факту припинення протиправної поведінки підозрюваного, обвинуваченого, оскільки така ухвала втрачає законну силу з моменту з’явлення підозрюваного, обвинуваченого до слідчого судді.

Рішення КС є обов’язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.

Як повідомлялося, Татьков за часів президентства Януковича очолював Вищий господарський суд України. Від жовтня 2016 він є підозрюваним у втручанні в діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду. За версією Генпрокуратури, він фактично підпорядкував собі систему ухвалення судових рішень.

У жовтні 2016 року Татьков вилетів до Польщі. Пізніше він залишився за кордоном під приводом лікування. Зокрема, проживав у Німеччині та Австрії.

За клопотанням слідства численне майно Татькова, оформлене на його родичів та друзів, було заарештоване в рамках кримінальної справи.

Вища рада правосуддя повернула клопотання заступника генерального прокурора Сергія Кізя про надання згоди на утримання під вартою судді Вищого господарського суду України Татькова.

У вересні 2019 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Татькова. Зазначається, що рішення про запобіжний захід є необхідною умовою для екстрадиції Татькова в Україну. За даними правоохоронців, зараз він перебуває на території Австрії та ухиляється від слідства.

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