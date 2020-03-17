У Раді готують законопроєкт, що дозволить працювати дистанційно

У Верховній Раді напрацьовують законопроєкт, який дозволить депутатам на час епідемії коронавірусу працювати у режимі віддаленого керування.

Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу 17 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зараз розробляємо законопроєкт, який дозволить у режимі віддаленого керування працювати. Такого не було, і стаття Конституції прямо каже, що депутати мають бути зібрані в парламенті. Але враховуючи такі надзвичайні обставини, ми зараз шукаємо юридичну модель, яким чином на час виключно епідемії і з питань щодо протидії мати можливість працювати в такому режимі. Чи це буде відеозв'язок, чи це буде відеоголосування якесь - ще напрацьовуємо", - зазначив Арахамія.

Він підкреслив, що таких заходів уживають, оскільки навіть якщо одна хвора людина потрапить у парламент, це означатиме, "що всі повинні піти на самоізоляцію, а парламент не матиме змоги приймати рішення".

Читайте також: Раду закликають піти на карантин і приймати рішення лише щодо коронавірусу

Як повідомлялося, для протидії поширенню коронавірусу уряд напередодні підтримав рішення заборонити регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні; перевезення більше 10 пасажирів одночасно у трамваях, тролейбусах і автобусах, маршрутному таксі; з 17 березня закладам культури, ТРЦ, ресторанам та іншим закладам харчування, розваг і послуг приймати відвідувачів (ресторани та кафе можуть виконувати доставку їжі); масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями; з 18 березня перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього та міжнародного сполучення до прийняття окремого рішення (за погодженням відповідних міністерств).

Крім того, було вирішено обмежити експорт продуктів харчування за визначеним урядом переліком; запровадити в Чернівецькій та Житомирській областях режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року; не допускати на атомні електростанції та в міста-супутники працівників із ознаками респіраторних захворювань та посилити санітарно-пропускний контроль для персоналу.

Станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали 79 883 особи, померли – 7 174.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.