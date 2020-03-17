Явка на позачерговій Раді була, як до карантину — КВУ

Попри карантинні заходи кількість зареєстрованих народних депутатів на позачерговому засіданні у вівторок відповідала середній явці за сесію.

Про це повідомляє Комітет виборців України у Facebook.

"На позачерговому засіданні Верховної Ради 17 березня станом на 8 ранку зареєструвалися 324 народні депутати. Таким чином ці показники відповідають середній явці в парламенті", - йдеться у повідомленні.

За даними КВУ, упродовж останньої сесії ВР в середньому в залі було зареєстровано 348 народних депутатів.

Так, на позачерговому засіданні 17 березня найвищі показники відвідування зафіксовано в таких фракцій: "Європейська солідарність" - 89% (24 депутати зареєстровано) та "Слуга Народу" – 82% (202 депутати).

Дещо нижчі результати в "ОПЗЖ" – 75% (33 депутати), групи "Довіра" – 71% (12 депутатів).

Нижчі показники в групи "За майбутнє" – 68% (15 депутатів) та "Голосу" – 65% (13 депутатів).

Найменше депутатів зареєструвалися від ВО "Батьківщина" – 41% (10 депутатів).

Якщо порівнювати з присутністю депутатів на попередніх пленарних засіданнях місяця, то 6 березня в Раді було зареєстровано 257 депутатів, 5 березня – 311, 258, 290, 4 березня – 347, 282, 3 березня – 304.