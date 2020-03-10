КВУ: “радикали” і “слуги народу” - лідери за витратами у 2019 році

Політичні партії "Радикальна партія Олега Ляшка" та "Слуга народу" витратили найбільше коштів на свою діяльність серед усіх політсил за 2019 рік.

Про це повідомляє Комітет виборців України у Facebook, посилаючись на дані фінансових звітів партій, поданих до НАЗК.

"Лідерами за витратами стали Радикальна партія Олега Ляшка та "Слуга народу". Так, РПЛ упродовж року витратила на статутну діяльність 493 млн грн, "Слуга народу" – 479 млн", - йдеться у повідомленні.

На третьому місці за витратами ВО "Батьківщина" – 375 млн грн. За нею - "Європейська солідарність" (270 млн грн) та "Голос" (255 млн грн).

Менші витрати в "Опозиційного блоку" – 179 млн грн, "Української стратегії Гройсмана" – 117 млн грн і ВО "Свобода" - 100 млн грн.

Партія "Сила і честь" витратила 35 млн грн, "Партія Шарія" – 9 млн грн.

Як зазначають у КВУ, всього українські партії витратили у 2019 році близько 2,5 млрд грн. З них 63% витрат – це оплата парламентської та президентської виборчих кампаній.

"Отримані дані розвінчують міф про сліпу віру в нові обличчя. Як і раніше, успіх на виборах потребує серйозних фінансових вливань. Фінансовий звіт "Слуги народу" підтверджує цю тезу. Організація виборів потребує значних коштів, і жодна партія не може повністю покладатися лише на роботу власних волонтерів, підтримку віртуальних інтернет-команд чи залучення громадян на низовому рівні. Українські вибори все ще залишаються надзвичайно дорогими, і самого лише ентузіазму партійного апарату чи підтримки громадян замало для проведення повномасштабної кампанії в рамках всієї країни", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Як зауважують у Комітеті виборців, до уваги бралися витрати партій, які на останніх парламентських виборах набрали понад 2% голосів.

Дані наведено без інформації про "Опозиційну платформу - За життя", звіт якої не дає змогу оцінити загальні витрати за 2019 рік.