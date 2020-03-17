Верховна Рада не закривається на карантин – спікер

«Хотів би повідомити: Верховна Рада, як і всі інші інституції, продовжує роботу. Ми продовжуємо роботу, тому що розуміємо всю відповідальність, яка лежать на нас, Президентові держави, яка лежить на Кабінеті міністрів України. Ми, дійсно, змінюємо формат роботи, однак Верховна Рада не закривається на карантин. І це, треба віддати належне, розуміють усі депутати, які є сьогодні в залі: незважаючи на всі виклики, які є, всі готові працювати. Так, ми змінюємо режим нашої діяльності для того, щоб забезпечити можливість нашої роботи, і для того, щоб уберегти людей», – наголосив Разумков.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні ввечері народні депутати з фракції партії "Слуга народу" на зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським дійшли згоди, що Верховна Рада має працювати в режимі пленарних засідань і не йти на карантин.