Уряд працює цілодобово для реагування на ситуацію з коронавірусом - Шмигаль
Укрінформ
Кабінет міністрів працює цілодобово для оперативного реагування на ситуацію, пов'язану із загрозою поширення коронавірусу.
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Кабмін працює зараз, практично, цілодобово", - сказав глава уряду.
Він додав, що уряд робить і вживає усіх заходів, аби убезпечити громадян.
"Рішення мають бути доволі швидкими і за необхідності - жорсткими", - наголосив Шмигаль.
Як повідомляв Укрінформ, парламент зранку у вівторок зібрався на позачергове засідання для ухвалення законопроєктів щодо боротьби з коронавірусом.