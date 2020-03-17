Уряд працює цілодобово для реагування на ситуацію з коронавірусом - Шмигаль

Кабінет міністрів працює цілодобово для оперативного реагування на ситуацію, пов'язану із загрозою поширення коронавірусу.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кабмін працює зараз, практично, цілодобово", - сказав глава уряду.

Він додав, що уряд робить і вживає усіх заходів, аби убезпечити громадян.

"Рішення мають бути доволі швидкими і за необхідності - жорсткими", - наголосив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, парламент зранку у вівторок зібрався на позачергове засідання для ухвалення законопроєктів щодо боротьби з коронавірусом.