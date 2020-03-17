У світі одужали від коронавірусу майже 80 тисяч осіб, 182 тисячі - хворіють

Станом на 6:26 ранку 17 березня у світі зафіксовано тих, хто хворів Covid-19 і одужав - 79 883 осіб, інфікованих - 182 727 осіб, а тих, хто помер – 7 174.

Такі дані наводить Worldometer.

Серед 95 670 заражених, які досі хворіють, 6 163 особи перебувають у важкому або критичному стані.

Найбільша кількість хворих сконцентрована в Китаї (80 881 ос.), Італії (27 980) та Ірані (14 991), також майже 10 тисяч випадків зафіксовано в Іспанії, більш як 8 тис. - в Південній Кореї, більш як 7 тисяч - у Німеччині та більше 6 тисяч у Франції.

У США зареєстрували 4 272 випадок Covid-19, 2 353 у Швейцарії, у Великій Британії, Нідерландах, Норвегії, Швеції, Бельгії та Австрії - понад 1 тис.

Понад 68 тисяч з тих, хто одужав, зафіксовано на материковому Китаї. Майже 5 тисяч осіб вилікувалися в Ірані, 2 749 - в Італії, більше тисячі людей в Південній Кореї і 530 в Іспанії.

Найбільша кількість смертей також зафіксована у Китаї - понад 3 тисячі. В Італії від коронавірусу загинули 2 158 осіб, в Ірані - 853, в Іспанії - 342, а також 148 у Франції і 81 у Південній Кореї.

Як повідомляв Укрінформ, наразі в Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.

Фото: AA