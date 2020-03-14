Представники Червоного Хреста отримають доступ до українських полонених в ОРДЛО – Єрмак

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) отримають доступ до українських полонених, яких незаконно утримують на території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Така домовленість була досягнута на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську, повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, повідомляє сайт Президента.

В ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна» він підкреслив, що один з пунктів протоколу останнього засідання ТКГ стосується звільнення українських громадян, утримуваних на непідконтрольних територіях.

«Ми домовилися в ТКГ про те, що до місць, де перебувають наші люди на непідконтрольних територіях, буде допущений Червоний Хрест», – сказав керівник Офісу Президента.

Він зазначив, що вирішив взяти участь у засіданні Тристоронньої контактної групи через те, що протягом трьох місяців багато з домовленостей, яких досягли президенти під час Паризького саміту, не було виконано.

«Тому я вирішив особисто приїхати й перевірити, що там відбувається», – пояснив Єрмак.

Як повідомляв Укрінформ, на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, було досягнуто домовленості щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.