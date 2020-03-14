Представники Червоного Хреста отримають доступ до українських полонених в ОРДЛО – Єрмак
Така домовленість була досягнута на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську, повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, повідомляє сайт Президента.
В ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна» він підкреслив, що один з пунктів протоколу останнього засідання ТКГ стосується звільнення українських громадян, утримуваних на непідконтрольних територіях.
«Ми домовилися в ТКГ про те, що до місць, де перебувають наші люди на непідконтрольних територіях, буде допущений Червоний Хрест», – сказав керівник Офісу Президента.
Він зазначив, що вирішив взяти участь у засіданні Тристоронньої контактної групи через те, що протягом трьох місяців багато з домовленостей, яких досягли президенти під час Паризького саміту, не було виконано.
«Тому я вирішив особисто приїхати й перевірити, що там відбувається», – пояснив Єрмак.
Як повідомляв Укрінформ, на черговому засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі у Мінську 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, було досягнуто домовленості щодо запровадження Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.