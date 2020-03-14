Трампа перевірять на коронавірус

Президента США Дональда Трампа перевірять на зараження коронавірусом, оскільки дві особи, які нещодавно контактували з ним, мають позитивні результати тестів.

Про це інформує агенція AP.

"Президент Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що він буде, "швидше за все", проходити тест на зараження новим коронавірусом, оскільки напрошуються запитання про те, чому він, його головні помічники та його родина не робили більше для захисту себе та свого оточення після початку спалаху вірусу Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Протягом останнього часу, Трамп мав декілька прямих та непрямих контактів з людьми, які пройшли позитивний тест на коронавірус, що спонукало його оголосити у всіх штатах надзвичайний стан. Минулими вихідними Трамп перебував у своїй приватній резиденції у Флориді разом щонайменше з двома людьми, у яких виявили коронавірус.

Посольство Бразилії у Вашингтоні оголосило у п’ятницю, що у дипломата Нестора Форстера виявили коронавірус після відвідування резиденції Трампа.Також хворобу виявили у помічника президента Бразилії Джаїра Болсонаро, ця особа раніше відвідувала публічний захід за участю Трампа.

Декілька вищих посадових осіб адміністрації президента США, зокрема генеральний прокурор Вільям Барр та дочка Трампа та його старший радник Іванка Трамп, минулого тижня зустрічалися з урядовцем з Австралії, у якого у п'ятницю виявили коронавірус.

Станом на ранок суботи, 14 березня, зафіксовано 145 374 заражених коронавірусом осіб. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Щонайменше 5 429 пацієнтів по всьому світу померли. Одужали 71 694 людини.

Фото: The White House