Кабмін сьогодні збирається на виїзне засідання за участю Зеленського

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 13 березня, візьме участь у позачерговому засіданні уряду, на якому буде презентовано Реформу системи містобудування.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"13 березня відбудеться онлайн-трансляція виїзного позачергового засідання Кабінету мністрів за участю Президента України Володимира Зеленського. В рамках засідання буде презентовано Реформу системи містобудування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захід розпочнеться об 11 годині. Запитання по темі можна поставити під відео впродовж прямої трансляції. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповість на них під час брифінгу за підсумками засідання.

Для журналістів провели карантинні заходи.

Заходи перед виїзним засіданням уряду / Фото: ‎Юлія Овсяннікова, Укрінформ