У Мінську говорили про мобільний зв'язок Vodafone в ОРДЛО

Під час засідання Тристоронньої контактної групи було обговорено, зокрема, забезпечення мобільного зв'язку оператора Vodafone Ukraine в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДО й ОРЛО).

Про це йдеться в повідомленні для друку Спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі Хайді Грау після зустрічі ТКГ 11 березня в Мінську, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Економічна робоча група приділила особливу увагу питанням водопостачання та забезпечення мобільного зв'язку Vodafone Ukraine в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДО і ОРЛО)", - повідомила Грау.

Як повідомлялося, в Мінську 11 березня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі за участю керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака і заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака.

Зокрема, політична робоча група обговорювала питання, пов'язані з особливим статусом ОРДО і ОРЛО, згідно з пунктом 11 "Комплексу заходів". Також було прийнято рішення створити Консультативну раду при Робочій групі, завданням якої буде "вироблення рекомендацій з політичних питань у рамках компетенції Групи".