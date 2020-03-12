Консультативна рада при ТКГ займеться рекомендаціями з політичних питань - Грау

Завданням новоствореної Консультативної ради у складі політичної робочої групи ТКГ буде вироблення рекомендацій з політичних питань.

Про це йдеться в повідомленні для друку спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Хайді Грау після зустрічі ТКГ 11 березня в Мінську, передає кореспондент Укрінформу.

"Політична робоча група обговорювала питання, пов'язані з особливим статусом ОРДО й ОРЛО, згідно з пунктом 11 "Комплексу заходів". Також було ухвалено рішення створити Консультативну раду при робочій групі. Було узгоджено проєкт її повноважень і порядок роботи. Завданням ради буде вироблення рекомендацій з політичних питань у рамках компетенції групи", - заявила Грау.

Вона також підкреслила, що участь у роботі ТКГ в середу глави Офісу Президента України Андрія Єрмака і заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака "було важливим виразом політичної готовності сторін підтримати наші зусилля".

Раніше Офіс Президента України повідомив, що на засіданні ТКГ в Мінську 11 березня за участю Єрмака і Козака сторони вирішили "підписати рішення Тристоронньої контактної групи щодо введення Консультативної ради у складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччина щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в Нормандському форматі".

12 березня співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що Офіс Президента України Володимира Зеленського має дати чітку і повну інформацію про домовленості в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи між керівником ОП Андрієм Єрмаком і заступником керівника Адміністрації президента РФ Дмитром Козаком. Зокрема, щодо питання створення Консультативної ради. Геращенко підкреслила, що консультації з РФ на теми майбутніх можливих регіональних виборів і амністії неприйнятні для України.