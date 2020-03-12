Список осіб для обміну узгодять протягом двох тижнів - ОБСЄ

"Гуманітарна робоча група приділила основну увагу питанню обміну утримуваними. Учасники домовилися протягом найближчого тижня представити в ТКГ черговий список осіб, і протягом двох тижнів остаточно його узгодити", - заявила Хайді Грау.

Вона також повідомила, що в центрі уваги робочої групи з безпеки були питання, пов'язані з визначенням додаткових ділянок розведення сил і засобів: "Учасники домовилися протягом тижня подати свої позиції про можливі компроміси".

Крім того, сторони досягли принципової згоди щодо відкриття двох нових пунктів пропуску.

Окремо спецпредставник ОБСЄ підкреслила, що "поряд із пошуком мирних шляхів вирішення конфлікту на сході України, безпека цивільного населення є одним із пріоритетних завдань ТКГ".

"У зв'язку з цим останнім часом викликає тривогу зростання напруженості на лінії зіткнення і значне збільшення числа цивільних жертв. Так, за останні два тижні, їх число досягло дев'яти, що становить більше однієї третини цивільних жертв у цьому році. Це абсолютно неприпустимо. Тому я ще раз настійно закликаю сторони дотримуватися зобов'язання про повне припинення вогню", - заявила Грау.

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Як повідомлялося, раніше Офіс Президента України повідомив, що на засіданні ТКГ в Мінську 11 березня за участю Єрмака і Козака сторони вирішили "підписати рішення Тристоронньої контактної групи про введення Консультативної ради у складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччина щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в Нормандському форматі".